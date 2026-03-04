x
04 марта 2026
Ближний Восток

Радикальный иранский священнослужитель, близкий к Хаменеи, призвал отомстить за него

Война с Ираном
Иран
время публикации: 04 марта 2026 г., 11:08
Радикальный иранский священнослужитель, близкий к Хаменеи, призвал отомстить за него
Wikipedia.org. Фото: Khamenei.ir

Алиреза Панахиан, радикальный иранский священнослужитель, близкий к верховному лидеру Али Хаменеи, ликвидированному несколько дней назад, предупредил, что отсутствие "мести за смерть Хаменеи поставит под угрозу безопасность будущих лидеров".

"Если мы не отомстим за Хаменеи, безопасность будущих лидеров окажется под угрозой", – заявил Панахиан. Он также призвал иранских должностных лиц отклонить любые запросы о прекращении огня, настаивая: "Теперь, когда инициатива в наших руках, уничтожьте врага".

