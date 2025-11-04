В Иране будет создан государственный телеканал на иврите

Президент Исламской республики Иран Масмуд Пезешкиан подписал указ, предусматривающий создание международного телеканала, вещающего на иврите. Как сообщает оппозиционный сайт Iran International, его цель – противостояние "сионистской пропаганде".

Канал будет действовать в рамках государственного управления вещания. Соответствующее решение было принято Высшим советом культурной революции еще в сентябре, но оно вступило в силу только после подписания Пезешкианом, стоящим во главе этого совета.

Указ предусматривает создание специального органа, которому предстоит координировать действия различных министерств и ведомств по укреплению национального единства в таких сферах, как образование, культура и здравоохранение.

Он поручает министерству культуры, управлению национального вещания и совету пятничных богослужений бороться с "ложными нарративами", распространяющимися, в том числе, и через интернет. Особенно это касается 12-дневной войны с Израилем.