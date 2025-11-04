x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 19:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 19:17
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране будет создан государственный телеканал на иврите

Израиль
Иран
время публикации: 04 ноября 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 18:45
В Иране будет создан государственный телеканал на иврите
Iranian Presidency Office via AP

Президент Исламской республики Иран Масмуд Пезешкиан подписал указ, предусматривающий создание международного телеканала, вещающего на иврите. Как сообщает оппозиционный сайт Iran International, его цель – противостояние "сионистской пропаганде".

Канал будет действовать в рамках государственного управления вещания. Соответствующее решение было принято Высшим советом культурной революции еще в сентябре, но оно вступило в силу только после подписания Пезешкианом, стоящим во главе этого совета.

Указ предусматривает создание специального органа, которому предстоит координировать действия различных министерств и ведомств по укреплению национального единства в таких сферах, как образование, культура и здравоохранение.

Он поручает министерству культуры, управлению национального вещания и совету пятничных богослужений бороться с "ложными нарративами", распространяющимися, в том числе, и через интернет. Особенно это касается 12-дневной войны с Израилем.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook