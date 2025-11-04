x
04 ноября 2025
04 ноября 2025
Ближний Восток

Конференция в Турции: международным силам в Газе требуется мандат ООН

Турция
время публикации: 04 ноября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 11:00
AP Photo/Khalil Hamra

В Стамбуле прошла конференция мусульманских стран, посвященная восстановлению сектора Газы. В ней приняли участи министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Пакистана и Индонезии.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан заявил, что будущая администрация Газы должна быть палестинской – чтобы избежать иностранной гегемонии. Международное сообщество должно оказать ей помощь: дипломатическую, административную и экономическую.

Фидан также выразил убеждение, что для направления в сектор международных сил требуется мандат ООН. "Мы находимся в критической точке. Нельзя допустить, чтобы геноцид в Газе был возобновлен", – сказал он.

Турция стала ключевым посредником в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Она обладает тесными связями с палестинской террористической группировкой. Израиль выступает против участия Турции в послевоенном устройстве Газы.

