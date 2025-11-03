Эрдоган: "ХАМАС намерен соблюдать условия перемирия"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС намерен соблюдать условия соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Он также выразил уверенность, что ключевую роль в восстановлении сектора должны играть мусульманские страны.
"На этом этапе необходимо увеличить доставку в Газу гуманитарной помощи, после чего можно будет начать реконструкцию. Однако правительство Израиля делает все, что в его силах, чтобы этому помешать", – сказал турецкий лидер.
Это заявление было сделано в преддверии проведения в Турции конференции министров иностранных дел с участием Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Пакистана и Индонезии. Он посвящено ситуации в Газе.