Президент Ливана: "У нас нет выбора – нужны переговоры с Израилем"

Президент Ливана Жозеф Аун заявил о необходимости переговоров с Израилем, отметив, что у его страны нет другого выбора. "Переговоры ведутся не с друзьями и союзниками, а с врагами. Но язык переговоров – лучше, чем язык войны", – сказал он.

По его словам, у политики есть три инструмента: дипломатия, экономика и война. "Когда война не приносит результатов, переговоры становятся единственным путем. Каждая война заканчивается переговорами. Язык войны приносит только разрушения", – заявил глава государства.

Напомним, что несколько дней назад специальный представитель США Том Баррак назвал Ливан государством, потерпевшим крах. По его словам, это единственная страна региона, отказавшаяся поддержать изменения на Ближнем Востоке. "Ливан – это "Хизбалла"", – заявил он, объяснив израильские удары по югу Ливана тем, что шиитская группировка отказывается разоружаться.

"Решать самим ливанцам. Америка не собирается вовлекаться в ситуацию, когда иностранная террористическая организация и потерпевшее крах государство диктуют темп и требуют все больше ресурсов, средств и помощи", – сказал он.