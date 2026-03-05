x
05 марта 2026
|
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 10:12
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аракчи о торпедировании фрегата "Дена": это преступление, американцы пожалеют

Война с Ираном
США
Иран
время публикации: 05 марта 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 09:02
Аракчи о торпедировании фрегата "Дена": это преступление, американцы пожалеют
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал преступлением потопление американской подводной лодкой иранского фрегата "Дена" недалеко от берегов Шри-Ланки.

"Корабль "Дена" со 130 членами экипажа без предупреждения подвергся нападению в международных водах, в 2000 миль от иранских берегов. Помяните мое слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали", – сообщил Аракчи.

4 марта военный министр США Пит Хегсет подтвердил, что фрегат был уничтожен американской подлодкой. По его словам, это первое подобное торпедирование со времен Второй Мировой войны, однако в 1982 году в ходе Фолклендской войны британская подводная лодка торпедировала крейсер "Адмирал Бельграно".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 марта 2026

Удар по фрегату "Дена". Власти Шри-Ланки уточнили данные о спасенных и погибших иранских моряках
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2026

Иранский фрегат, затонувший у берегов Шри-Ланки, был потоплен подводной лодкой