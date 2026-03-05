Аракчи о торпедировании фрегата "Дена": это преступление, американцы пожалеют

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал преступлением потопление американской подводной лодкой иранского фрегата "Дена" недалеко от берегов Шри-Ланки.

"Корабль "Дена" со 130 членами экипажа без предупреждения подвергся нападению в международных водах, в 2000 миль от иранских берегов. Помяните мое слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали", – сообщил Аракчи.

4 марта военный министр США Пит Хегсет подтвердил, что фрегат был уничтожен американской подлодкой. По его словам, это первое подобное торпедирование со времен Второй Мировой войны, однако в 1982 году в ходе Фолклендской войны британская подводная лодка торпедировала крейсер "Адмирал Бельграно".