В Ираке ликвидирован один из лидеров проиранской группировки "Катаиб Хизбалла"

Действующая в Ираке шиитская группировка "Катаиб Хизбалла", тесно связанная с Корпусом стражей Исламской революции, сообщила о гибели одного из членов своего руководства – Хусейна аль-Фрайджи.

Согласно источникам, 4 марта в районе базы группировки Джуфр аль-Наср на юге Ирака был атакован автомобиль. Три человека, среди них один из главарей "Катаиб Хизбалла", были убиты. В общей сложности, с начала американо-израильской операции, группировка потеряла 15 боевиков.

Утром 5 марта службы безопасности Ирака сообщили, что в провинции Басра обнаружена готовая к запуску ракетная установка с двумя ракетами, нацеленными на одну из соседних стран.