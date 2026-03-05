В Ираке ликвидирован один из лидеров проиранской группировки "Катаиб Хизбалла"
время публикации: 05 марта 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 13:15
Действующая в Ираке шиитская группировка "Катаиб Хизбалла", тесно связанная с Корпусом стражей Исламской революции, сообщила о гибели одного из членов своего руководства – Хусейна аль-Фрайджи.
Согласно источникам, 4 марта в районе базы группировки Джуфр аль-Наср на юге Ирака был атакован автомобиль. Три человека, среди них один из главарей "Катаиб Хизбалла", были убиты. В общей сложности, с начала американо-израильской операции, группировка потеряла 15 боевиков.
Утром 5 марта службы безопасности Ирака сообщили, что в провинции Басра обнаружена готовая к запуску ракетная установка с двумя ракетами, нацеленными на одну из соседних стран.