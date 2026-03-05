Франция разрешила США использовать свои ближневосточные базы
время публикации: 05 марта 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 12:44
Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Франции сообщила, что американской авиации разрешено использовать часть французских военных баз на Ближнем Востоке в ходе военных действий против Ирана.
"В рамках наших отношений с США, мы дали временное разрешение не присутствие американских самолетов на наших базах. Американская авиация содействует защите наших партнеров в Заливе", – сказала пресс-секретарь Генштаба.
Американские военные базы в регионе стали одной из основных целей иранских ударов.