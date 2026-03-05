Четверым израильским арабам предъявлены обвинения в помощи врагу

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинения против четырех израильских арабов, переправивших в сектор Газы товары на миллионы шекелей. Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, обвиняемые воспользовались помощью заместителя командира бедуинского разведывательного батальона и действовали под прикрытием оперативной деятельности военных.

В числе обвиняемых – 40-летний Амин Абу-Латиф и 36-летний Аднан Абу-Латиф из Раата, а также 26-летний Джит Гадир и 31-летний Амир Гадир из Бир-эль-Максура. Им вменяется помощь врагу во время войны, действия с имуществом в террористических целях, получение благ обманным путем при отягчающих обстоятельствах, дача взятки и воспрепятствование правосудию.

Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2025 года Амин и Аднан Абу-Латиф загрузили в Хевроне товары стоимостью в миллионы шекелей: сигареты, угли для кальяна, различные виды уходовой косметики. Они оставили грузовик рядом с КПП "Керем-Шалом", и их соучастники обеспечили въезд грузовика на территорию сектора Газы. За эту операцию они получили 450 тысяч шекелей.

В январе 2026 года обвинямые доставили более серьезную контрабанду: мобильные телефоны, ноутбуки и электронное оборудование. Их соучастником выступил заместитель командира батальона, родственник обвиняемого Амира Гадира, который использовал свою должность командира сектора для ввоза грузовика с контрабандой в сектор Газы. За эту операцию обвиняемые получили около 4,5 миллиона шекелей.

И самый опасный эпизод произошел в конце этого "контрабандистского рейда": когда водитель из Газы отказался вести грузовик, Аднан Абу-Латиф вошел в сектор Газы и сам привез грузовик до Дир эль-Балаха. На территории сектора, находящегося под контролем ХАМАСа, он провел три дня, и потребовалась военная операция, чтобы вывести его оттуда.