05 марта 2026
Израиль

Полиция и ШАБАК предупреждают: Иран активно вербует шпионов во время войны

Иран
Война с Ираном
Полиция
ШАБАК
шпионаж
время публикации: 05 марта 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 14:16
Полиция и ШАБАК предупреждают: Иран активно вербует шпионов во время войны
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и Общая служба безопасности ШАБАК опубликовали совместное сообщение об опасности контактов с иранскими разведывательными структурами в сети: Иран активно ищет агентов для выполнения различных заданий по сбору разведданных о стратегических объектах в Израиле, местонахождении должностных лиц и критически важной инфраструктуре.

В сообщении подчеркивается, что в период военных действий против Ирана мотивация иранской разведки к вербовке граждан Израиля в сети сильно выросла. Полиция и ШАБАК расследуют ряд дел и готовятся к задержанию подозреваемых в контактах с иранскими разведструктурами.

С операции "Народ как лев" были раскрыты 16 дел в сфере безопасности, в которых граждане Израиля контактировали с иранскими агентами и выполняли задания по их указанию. Против этих граждан Израиля поданы крайне серьезные обвинения, все они находятся под стражей, и впереди их ожидают длительные сроки тюремного заключения.

В полиции подчеркивают: контакты и сотрудничество с иранскими агентами могут разрушить всю вашу жизнь и поставить под удар безопасность Израиля и его граждан. При возникновении сомнений или подозрений в подобных попытках вербовки следует немедленно обратиться в полицию.

Израиль
