На фоне угроз Трампа: за сутки через Ормузский пролив прошло 15 судов

Связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Fars сообщило, что за минувшие сутки с разрешения иранских властей через Ормузский пролив проследовали 15 судов. Согласно сообщению, это составляет 10% от объема довоенного судоходства.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и другие представители режима аятолл неоднократно заявляли, что пролив закрыт только для "вражеских" стран, а остальные могут им пользоваться без проблем. О том, что это не соответствует истине, свидетельствует отдельное разрешение, выданное Ираку.

Одним из требований Ирана на переговорах с США является установление иранского суверенитета над водной артерией, через который идет 20% экспорта нефти и газа. Парламент Ирана обсуждает введение официального сбора за проход по Ормузскому проливу.

5 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social жесткое предупреждение в адрес Ирана, потребовав открыть Ормузский пролив. При этом президент использовал обсценную лексику.

"Вторник станет днем электростанций и мостов – все в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было! Откройте *** (fucking) пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – просто смотрите!" – написал Трамп.