Трамп продлил срок действия ультиматума, выдвинутого Ирану
время публикации: 05 апреля 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 05 апреля 2026 г., 20:02
Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ультиматума, выдвинутого Ирану, еще на 24 часа. В социальной сети Truth Social без каких-либо комментариев он написал: "Вторник, 8:00 по восточному времени США".
Таким образом, срок ультиматума должен истечь в среду, 8 апреля, в 03:00.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. При этом он использовал обсценную лексику.
"Вторник станет днем электростанций и мостов – все в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было! Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – просто смотрите!" – написал Трамп.
