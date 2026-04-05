05 апреля 2026
|
последняя новость: 03:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 апреля 2026
|
05 апреля 2026
|
последняя новость: 03:25
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп продлил срок действия ультиматума, выдвинутого Ирану

Война с Ираном
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 05 апреля 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 05 апреля 2026 г., 20:02
AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ультиматума, выдвинутого Ирану, еще на 24 часа. В социальной сети Truth Social без каких-либо комментариев он написал: "Вторник, 8:00 по восточному времени США".

Таким образом, срок ультиматума должен истечь в среду, 8 апреля, в 03:00.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. При этом он использовал обсценную лексику.

"Вторник станет днем электростанций и мостов – все в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было! Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – просто смотрите!" – написал Трамп.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
