Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ультиматума, выдвинутого Ирану, еще на 24 часа. В социальной сети Truth Social без каких-либо комментариев он написал: "Вторник, 8:00 по восточному времени США".

Таким образом, срок ультиматума должен истечь в среду, 8 апреля, в 03:00.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. При этом он использовал обсценную лексику.

"Вторник станет днем электростанций и мостов – все в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было! Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – просто смотрите!" – написал Трамп.