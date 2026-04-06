06 апреля 2026
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Министр обороны Кац подтвердил факт ликвидации главы разведуправления КСИР

КСИР
Исраэль Кац
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 11:32
Маджид Хадеми, глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Wikipedia.org. Фото: khamenei.ir

Министр обороны Исраэль Кац провел специальное совещание по вопросам безопасности в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

В ходе совещания Кац официально заявил о ликвидации Маджида Хадеми, главы разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР). "Начальник генерального штаба сообщил мне этой ночью о ликвидации Маджида Хадеми, одного из главных виновных в совершении военных преступлений режимом Тегерана", - сказал Кац. "Корпус стражей исламской революции стреляет по нашим гражданам, а мы ликвидируем лидеров террора. Лидеры Ирана живут с чувством того, что их преследуют. Мы охотимся за ними и уничтожаем одного за другим".

Отметим, что представители КСИР также подтвердили факт ликвидации главы своего разведывательного управления. "Глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб при атаке США и Израиля, говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которое опубликовал Tasnim.

О назначении Хадеми главой разведки было объявлено в июне 2025 года. Предыдущий руководитель — Мохаммад Каземи был также ликвидирован ЦАХАЛом.

Ближний Восток
Источники: нанесены авиаудары по Куму, к югу от Тегерана. Оппозиция: убита "важная персона"