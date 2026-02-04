США: переговоры с Ираном должны включить вопрос дальности баллистических ракет

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящие переговоры с Ираном должны включать широкий круг вопросов, а не ограничиваться ядерной тематикой.

"Если иранцы захотят встретиться, мы готовы", – сказал он журналистам, уточнив, что место проведения переговоров пока не определено окончательно. По его словам, иранское правительство, ранее согласившееся на встречу в Турции, похоже, изменило позицию.

Специальный посланник президента Стив Виткофф готов участвовать во встрече в пятницу, как и планировалось.

"Соединенные Штаты готовы к взаимодействию с Ираном и всегда были готовы к нему", – заявил Рубио на пресс-конференции. Он подчеркнул, что для достижения значимого результата переговоры должны включать вопросы, касающиеся дальности иранских баллистических ракет, поддержки террористических группировок в регионе, ядерной программы и ситуации с правами человека в самом Иране.