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Израиль

ШАБАК получит полмиллиарда шекелей на борьбу с криминалом в арабском секторе

Криминал в арабском секторе
ШАБАК
время публикации: 06 июля 2026 г., 21:34 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 21:34
ШАБАК получит полмиллиарда шекелей на борьбу с криминалом в арабском секторе
Yossi Zamir/Flash90

Секретарь правительства Израиля Йоси Фукс сообщил, что Общая служба безопасности (ШАБАК) получит целевой бюджет в размере полмиллиарда шекелей на борьбу с криминалом в арабском секторе.

Средства будут взяты из бюджета программы по развитию арабского сектора, утвержденной предыдущим правительством.

Решение будет вынесено на утверждение правительства на ближайшем заседании.

Ранее сообщалось, что глава ШАБАКа Давид Зини согласился на использование ресурсов возглавляемой им структуры для борьбы с оргпреступностью в арабском секторе при условии выделения средств на эту цель.

В ШАБАКе будет создано специальное подразделение, в которое будут набраны около 500 новых сотрудников. Также будут созданы новые структуры разведки, исследований и технологий, целью которых будет противодействие методам работы преступных группировок. Подразделения получат инструменты, недоступные полиции Израиля.

Израиль
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