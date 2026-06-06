Трамп заявил, что вопрос с Ираном "практически решен"

Во время выступления перед избирателями в штате Висконсин президент США Дональд Трамп заявил, комментируя противостояние с Ираном, что "этот вопрос уже практически решен".

"Это будет завершено либо с помощью бумажки (мирного соглашения), либо гораздо более сложным путем – хотя, с другой стороны, можно сказать, что это гораздо более простой путь", – сказал Трамп.

Заявление было сделано на фоне очередного обострения противостояния США и Ирана.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Иран выпустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна. Атака произошла спустя несколько часов после того, как американские военные успешно отразили налет четырех иранских беспилотников-камикадзе.

Согласно официальному заявлению CENTCOM в социальной сети X, силы США и партнеров перехватили шесть баллистических ракет. Седьмая ракета "не достигла намеченной цели". "На данный момент сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих не поступало. Заявления Ирана о нанесении ущерба штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне не соответствуют действительности", – подчеркивается в сводке CENTCOM.

Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране заявили, что целями атаки в Кувейте и Бахрейне стали американские военные базы.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что в нынешнем проекте документа о взаимопонимании с Соединенными Штатами "существует двусмысленность, которую необходимо прояснить". Резаи добавил, что "Трамп хочет оказать давление на Иран, чтобы тот принял его условия". Он подчеркнул, что достижение соглашения теперь зависит от согласия администрации США на разблокировку иранских активов на общую сумму 24 миллиарда долларов.

Согласно сообщению сайта Axios, Дональд Трамп потребовал внести два изменения в документ о взаимопонимании, заключаемый между Вашингтоном и Тегераном. Ожидается, что Иран потребует внесения собственных изменений в соглашение. В настоящее время Вашингтон ждет официального ответа Ирана, но, по имеющейся у Axios информации, разногласия между сторонами незначительны.