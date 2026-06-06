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Ближний Восток

США перехватили иранские баллистические ракеты, выпущенные по Кувейту и Бахрейну

США
Иран
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 06 июня 2026 г., 06:21 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 06:25
США перехватили иранские баллистические ракеты, выпущенные по Кувейту и Бахрейну
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Иран выпустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна. Атака произошла спустя несколько часов после того, как американские военные успешно отразили налет четырех иранских беспилотников-камикадзе.

Согласно официальному заявлению CENTCOM в социальной сети X, силы США и партнеров перехватили шесть баллистических ракет. Седьмая ракета "не достигла намеченной цели". "На данный момент сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих не поступало. Заявления Ирана о нанесении ущерба штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне не соответствуют действительности", – подчеркивается в сводке CENTCOM.

Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране заявили, что целями атаки в Кувейте и Бахрейне стали американские военные базы.

Ближний Восток
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