Ближний Восток

Иранский суд оправдал 18-летнего француза, подозревавшегося в шпионаже в пользу Израиля

Франция
Иран
Израиль
время публикации: 06 октября 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 20:50
AP Photo/Jean-Francois Badias

Революционный суд в иранском городе Бендер-Аббас вынес оправдательный приговор в отношении 18-летнего гражданина Германии и Франции Ленара Монтерло, которого власти подозревали в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство "Мизан".

Монтерло был арестован 16 июня в Бендер-Аббасе на третий день войны между Ираном и Израилем, когда совершал велопутешествие из Европы в Азию. Молодой человек из французского города Безансон планировал добраться до Японии и активно документировал свое путешествие в социальных сетях, опубликовав последний пост 15 июня. В одном из ранее удаленных видео Монтерло хвалил красоту Ирана и гостеприимство местных жителей, критикуя западные СМИ за нагнетание страха вокруг поездок в эту страну.

Судебная власть Ирана сообщила, что оправдательный вердикт был вынесен с учетом правовых принципов и сомнений относительно совершенного преступления, при этом прокуратура имеет право обжаловать решение.

