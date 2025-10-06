Иранский суд оправдал 18-летнего француза, подозревавшегося в шпионаже в пользу Израиля

Революционный суд в иранском городе Бендер-Аббас вынес оправдательный приговор в отношении 18-летнего гражданина Германии и Франции Ленара Монтерло, которого власти подозревали в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство "Мизан".

Монтерло был арестован 16 июня в Бендер-Аббасе на третий день войны между Ираном и Израилем, когда совершал велопутешествие из Европы в Азию. Молодой человек из французского города Безансон планировал добраться до Японии и активно документировал свое путешествие в социальных сетях, опубликовав последний пост 15 июня. В одном из ранее удаленных видео Монтерло хвалил красоту Ирана и гостеприимство местных жителей, критикуя западные СМИ за нагнетание страха вокруг поездок в эту страну.

Судебная власть Ирана сообщила, что оправдательный вердикт был вынесен с учетом правовых принципов и сомнений относительно совершенного преступления, при этом прокуратура имеет право обжаловать решение.