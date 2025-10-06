Свержение Асада стало праздником в Сирии, а годовщина войны с Израилем перестала им быть

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа опубликовал специальный указ о государственных праздниках, в соответствии с которым в календарь вводятся два новых праздника, в честь революции и падения режима Башара Асада.

Указ №188/2025 о государственных праздниках, с оплачиваемым выходным днем для государственных служащих, объявляет 18 марта Днем сирийской революции, а годовщину фактического падения режима Асада 8 декабря аш-Шараа объявил Днем освобождения.

Четыре ранее существовавших государственных праздника были отменены, и в их числе – 6 октября, годовщина октябрьской войны с Израилем (Шестидневной войны), День шахида (6 мая). В арабском мире некоторые негативно восприняли отмену праздника, посвященного войне с Израилем, заявляя, что указ президента "стирает славную октябрьскую войну, которая разгромила сионистскую армию".

Отменен также День учителя (третий четверг марта), который при баасистском режиме активно использовался СМИ в духе идеологии Асадов, в этот день закрывались школы, университеты и учреждения системы образования.

Отменен и прежний День революции 8 марта – годовщина баасистского переворота (8 марта 1963 года), который привел партию БААС к власти в Сирии.