Новая Версия Сайта
Ближний Восток

ЦАХАЛ уничтожил главный иранский завод по производству гидролокаторов в Ширазе

время публикации: 07 апреля 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 21:17
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по крупнейшему в Иране предприятию по производству гидролокаторов и подводных систем обнаружения, расположенному в Ширазе. Объект, подведомственный министерству обороны иранского режима, использовался для проектирования, исследования, разработки и производства сонаров – систем, применяемых для обнаружения подводных лодок, надводных судов, водолазов и подводных ракет.

В ЦАХАЛе заявляют, что уничтожение этого предприятия существенно подорвало морские оборонные и разведывательные возможности Ирана, а также его способность производить и обслуживать подводные лодки и морскую электронику.

Одновременно в городе Карадж был атакован еще один стратегический объект – завод по производству систем для крылатых ракет морского базирования и средств противовоздушной обороны.

