"Катаиб Хизбалла" объявила о готовности освободить американскую журналистку Шелли Киттлсон

Шиитское вооруженное формирование "Катаиб Хизбалла" объявило о решении освободить американскую журналистку Шелли Киттлсон, похищенную в Ираке 31 марта.

В заявлении говорится, что решение было принято "в знак признательности за патриотическую позицию уходящего премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани", без каких-либо объяснений.

"Катаиб Хизбалла" требует от американки немедленно покинуть страну после освобождения.

Ранее группировка не признавала свою причастность к похищению Киттлсон, хотя как американские, так и иракские официальные лица указывали на эту группировку.

Двое представителей "Катаиб Хизбалла" заявили агентству Associated Press, что в обмен на журналистку будут освобождены несколько членов группы, задержанных властями Ирака.

Шелли Киттлсон – фрилансер, специализирующаяся на событиях в регионе. В частности, она писала для издания Al-Monitor. У Шелли Киттлсон – гражданство США, но долгие годы живет и работает она в Италии.