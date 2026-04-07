Атака к югу от Исфахана, убиты четверо офицеров иранских ПВО

Иранские источники сообщают о гибели четырех офицеров армии Ирана в районе Мехьяра, к югу от Исфахана, в центре Ирана.

По сведениям издания Asriran, среди погибших – бригадный генерал второго ранга (низший генеральский чин в армии Ирана) Масуд Заре, полковник Сейед Саид Мусави, подполковник Моин Хейдари и старший лейтенант Милад Саларванд.

Масуд Заре был начальником училища ПВО ракетных войск сухопутных сил армии Ирана (не КСИР).

ВВС какой страны, Израиля или США, была осуществлена атака, неизвестно.