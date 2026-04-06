38-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ирана, спасательная операция в Хайфе

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 37 дней войны ЦАХАЛом были нанесены более 16000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. ВВС США за 37 дней войны совершили более 13000 вылетов, поражено свыше 12500 целей, повреждено или уничтожено не менее 155 судов (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР. 28 марта к ударам по Израилю подключились йеменские хуситы.

38-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 6.04.2026

03:00

Тревога "Цева адом" трижды прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО. Судя по имеющимся данным, ракеты с кассетной боевой частью были выпущены из района Доруда (центрально-западный Иран) и из района Исфахана (центральный Иран). Первая ракета была перехвачена, вторая успела выпустить кассетную боевую часть. Зафиксированы падения суббоеприпасов или фрагментов ракет в Холоне, Тель-Авиве и Бней-Браке. МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежища и людям в состоянии нервного шока. В Тель-Авиве женщина примерно 90 лет получила тяжелую травму головы в результате падения с лестницы по пути в убежище, она в бессознательном состоянии доставлена в больницу "Ихилов".

Тревога "Цева адом" прозвучала в Мадждаль-Шамсе и окрестностях, зафиксировано вторжение БПЛА.

В портовом городе Бендер-Ленге, на юге Ирана, в провинции Хормозган, были слышны взрывы. Иранские источники сообщают, что взрывы зафиксированы на автозаправочной станции и в отеле, где проживал некий иранский "дипломат". По предварительным данным, этот "дипломат" убит. Статус чиновника уточняется.

Неофициальные иранские источники сообщают, что был атакован ядерный центр в Парчине, к юго-востоку от Тегерана. Официально заявлено об "активизации систем ПВО" в указанном районе. По неофициальным данным, помимо прочего был атакован комплекс Технологического университета Шарифа.

02:00

Тревога на северо-западе Израиля, включая Нагарию. Ракетный обстрел из Ливана.

Неофициальные иранские источники сообщают, что была атакована ракетная база в Бахарестане, к югу от Исфахана, в центральной части Ирана. Слышны многочисленные взрывы. Судя по имеющимся данным, из районов недалеко от этой укрепленной базы неоднократно обстреливали баллистическими ракетами территорию Израиля.

Поступили сообщения о взрывах в районе американской военной базы в ОАЭ.

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов на северо-западе Израиля, недалеко от границы с Ливаном. Зафиксирован пуск ракет с ливанской территории.

Иранские официальные источники заявляют, что были нанесены авиаудары по целям в Тегеране. Утверждается, что иранские ПВО пытаются отразить атаку. Были слышны взрывы в южных, центральных и восточных районах столицы Ирана.

В Хайфе продолжаются поиски четырех пропавших без вести после ракетного удара. По данным израильских СМИ, что среди пропавших без вести – пожилая супружеская пара, их 40-летний сын и сиделка.

01:00

Поступили сообщения о взрывах на американском объекте в Кувейте.

Иранские официальные источники заявляют, что в ночь на 6 апреля были нанесены авиаудары по целям в Ширазе, на юго-западе Ирана.

00:00

В Сулеймании, на востоке Ирака, со стороны Ирана был атакован штаб курдских сил.

Иранские официальные источники заявляют, что были нанесены авиаудары по целям в городе Кум, к югу от Тегерана. Местные власти сообщают о не менее пяти убитых. Отмечается, что число жертв может возрасти по мере разбора завалов. Официальный Тегеран утверждает, что убиты "мирные жители". Оппозиционные источники сообщают, что среди убитых некая "важная персона". Позже некий саудовский деятель Мансур аль-Малик объявил: "Моджтаба Хаменеи был убит в Куме". Никакими иранскими источниками это не подтверждается.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что после полуночи ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Султании и Арзуне, на юге Ливана, примерно в 10 км от израильской границы. Сообщается также об израильском авиаударе по цели в Набатии и в Набатии аль-Фауке, на юге Ливана. Поступили сведения об авиаударах в Мансури и Бурдж-Рахале, на юге страны.

Министерство здравоохранения Ливана заявляет о не менее восьми убитых и множестве раненых в результате недавних израильских атак. Сообщается о пяти убитых и 52 раненых вследствие израильского авиаудара по цели в районе Джна, к югу от Бейрута, а также о трех убитых и трех раненых в результате авиаудара по цели в районе Айн-Саадэ, в горах к востоку от Бейрута. Кроме того, минздрав Ливана заявляет, что в результате израильского авиаудара по автомобилю в Туле, на юге Ливана, были убиты отец и мать, а двое их детей получили ранения.

Тревога "Цева адом" прозвучала в населенных пунктах Матат и Хурфеш, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Харуфе, на юге Ливана, примерно в 15 км от границы Израиля.

Продолжается разбор завалов на месте обрушения жилого дома в Хайфе после иранского ракетного обстрела. Идет поиск пропавших без вести.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным IFRC со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц, погибли более 2000 человек, свыше 21000 получили ранения. По оценке HRANA, более 3500 убитых, из них свыше 1600 – гражданские лица. Израильские оценки давно не обновлялись: 9 марта сообщалось о примерно 7000 убитых в рядах КСИР, "Басидж" и других силовых структур.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 25 человек: израильтяне, гражданка Филиппин и гражданин Таиланда. Медицинская помощь, по данным минздрава Израиля, была оказана примерно 6000 пострадавших, но в основном речь идет не о раненых, а о получивших травмы по пути в убежища или нуждавшихся в помощи в связи с нервным шоком.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли 11 израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

В ОАЭ при ударе по НПЗ погиб гражданин Египта.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Вячеслав ВИДМАНТ, 52 года, из Ашдода, погиб 27.3.2026 в Тель-Авиве при ракетном обстреле из Ирана.

9. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

10. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея), погибла 24.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана.

11. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

13. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

14. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

15. Офер (Пошко) МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам на границе с Ливаном, погиб 22.3.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

16. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с мужем Яроном.

17. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с женой Иланой.

18. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

19. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги (спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем).

20. Ори ПЕРЕЦ, 43 года, из Наарии, погиб 26.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана (ехал на велосипеде и не успел войти в убежище).

21. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

22. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда, убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

23. Иегуда Шмуэль ШЕРМАН, 18 лет, из Элон-Море, погиб 21.3.2026 в результате автомобильного теракта (автомобиль врезался в его квадроцикл, палестинский водитель сдался властям).

24. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

25. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

3. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

4. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

5. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

6. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

7. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

8. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

9. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

10. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

11. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

