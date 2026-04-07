x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 21:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 21:43
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В результате удара ВВС Израиля по цели в Тегеране повреждена синагога

Иран
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 21:27 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 21:30
В результате удара ВВС Израиля по цели в Тегеране повреждена синагога
AP Photo/Francisco Seco

В ЦАХАЛе подтвердили, что в результате одного из авиаударов, нанесенных израильскими ВВС по цели в Тегеране, существенный ущерб был нанесен синагоге.

"Армия обороны Израиля выражает сожаление в связи с сопутствующим ущербом, причиненным синагоге, и подчеркивает, что целью удара являлся высокопоставленный военный, а не синагога", – цитирует CNN ответ, полученный от пресс-службы ЦАХАЛа.

Целью удара был командующий Штабом "Хатам аль-Анбия", который является центральным командным органом вооруженных сил Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2026

