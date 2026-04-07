В результате удара ВВС Израиля по цели в Тегеране повреждена синагога

В ЦАХАЛе подтвердили, что в результате одного из авиаударов, нанесенных израильскими ВВС по цели в Тегеране, существенный ущерб был нанесен синагоге.

"Армия обороны Израиля выражает сожаление в связи с сопутствующим ущербом, причиненным синагоге, и подчеркивает, что целью удара являлся высокопоставленный военный, а не синагога", – цитирует CNN ответ, полученный от пресс-службы ЦАХАЛа.

Целью удара был командующий Штабом "Хатам аль-Анбия", который является центральным командным органом вооруженных сил Ирана.