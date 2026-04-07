07 апреля 2026
последняя новость: 14:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Стрельба у здания израильского консульства в Стамбуле, террористы нейтрализованы

Турция
Израиль
время публикации: 07 апреля 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 13:31
Reuters сообщает о стрельбе рядом с израильским консульством в Стамбуле
AP Photo/Ibrahim Usta

В Стамбуле был открыт огонь рядом с зданием, где располагается консульство Израиля. Каналы NTV и CNN Turk сообщают, что в ходе перестрелки ранены двое полицейских, три участника нападения "нейтрализованы" – это термин используется в Турции для обозначения убитых боевиков, один задержан.

Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о начале расследования. На месте находятся представители прокуратуры. "Расследование, призванное установить все аспекты инцидента, ведется методично и всеобъемлюще", – подчеркнул он.

"Личности террористов установлены. Они приехали в Стамбул из Измита на арендованной машине. Один из них связан с радикальной религиозной организацией, а еще один совершал преступления, связанные с наркотиками. Они братья" – говорится в заявлении министра внутренних дел Мустафа Чифти.

На данном этапе нет сообщений о пострадавших израильтянах. По сведениям Reuters, израильские дипломаты не пострадали. Министерство иностранных дел сообщило, что консульство было закрыто, сотрудников на месте не было.

Схожий инцидент произошел в мае 2025 года. Тогда рядом со зданием был открыт огонь в воздух, никто не пострадал. Дипломатической миссии не был причинен ущерб.

Ближний Восток
