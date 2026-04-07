07 апреля 2026
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Масуд Пезешкиан: 14 миллионов иранцев готовы пожертвовать собой для защиты страны

Иран
Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 12:30
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил на своей странице в социальной сети X, что "14 миллионов отважных иранцев уже выразили готовность пожертвовать собой для защиты Ирана".

"Я тоже жертвую свою жизнь для Ирана, буду делать это и в дальнейшем", – добавил он, подразумевая продолжающиеся ликвидации членов иранского руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи и секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани.

Ранее заместитель министра просвещения Ирана Алиреза Рахими выступил в социальной сети X c призывом сформировать вокруг электростанций живую цепь, чтобы не допустить ударов, о которых заявил президент США Дональд Трамп.

"Я призываю молодежь, деятелей культуры и искусства, спортсменов, принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее. Начиная с двух часов дня во вторник (7 апреля) мы встанем рука об руку вокруг электростанций, чтобы, независимо от наших верований и вкусов, сказать: удары по общественной инфраструктуре – военное преступление", – сообщил он.

