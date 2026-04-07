07 апреля 2026
Ближний Восток

Иранские власти призвали молодежь защитить электростанции от обещанных Трампом ударов

время публикации: 07 апреля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 10:17
Заместитель министра просвещения Ирана Алиреза Рахими выступил в социальной сети X c призывом сформировать вокруг электростанций живую цепь, чтобы не допустить ударов, о которых заявил президент США Дональд Трамп.

"Я призываю молодежь, деятелей культуры и искусства, спортсменов, принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее. Начиная с двух часов дня во вторник (7 апреля) мы встанем рука об руку вокруг электростанций, чтобы, независимо от наших верований и вкусов, сказать: удары по общественной инфраструктуре – военное преступление", – сообщил он.

5 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social жесткое предупреждение в адрес Ирана, потребовав открыть Ормузский пролив. При этом президент использовал обсценную лексику.

"Вторник станет днем электростанций и мостов – все в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было! Откройте *** (fucking) пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – просто смотрите!" – написал Трамп.

