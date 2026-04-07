В связи с угрозами КСИР закрыт единственный мост, соединяющий Бахрейн с материком
время публикации: 07 апреля 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 07:56
25-километровый Мост короля Фахда, связывающий Саудовскую Аравию с расположенным на острове королевством Бахрейн, закрыт с сегодняшнего дня в связи с угрозой иранских атак.
Администрация моста сообщила об этом в посте в соцсети X, указав, что движение транспорта "приостановлено в качестве меры предосторожности" в связи с иранскими ударами по Восточной провинции Саудовской Аравии.
Мост является единственной сухопутной связью Бахрейна с Аравийским полуостровом.