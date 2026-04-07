КСИР объявил о нанесении удара по заводу Chevron Phillips Chemical в Саудовской Аравии

Штаб иранских сил "Хатам аль-Анбия" (КСИР) объявил о нанесении ракетно-дронового удара по нефтехимическому комплексу американской компании Chevron Phillips Chemical в Джуайме, на востоке Саудовской Аравии.

При этом, несмотря на переговоры о возможном прекращении огня, штаб "Хатам аль-Анбия" заявляет: "Наши операции против военной и экономической инфраструктуры американского и израильского противника будут продолжаться в более интенсивном и масштабном режиме".