07 апреля 2026
Ближний Восток

Совбез ООН: Китай и Россия наложили вето на инициативу Бахрейна по Ормузскому проливу

время публикации: 07 апреля 2026 г., 19:14 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 19:16
Китай и Россия проголосовали против проекта резолюции Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу, внесенного Бахрейном, несмотря на его существенное смягчение по сравнению с исходным вариантом.

Пакистан и Колумбия при голосовании воздержались, 11 стран проголосовали за резолюцию, однако Китай и Россия, как постоянные члены СБ ООН, имеют право вето.

После голосования министр иностранных дел Бахрейна Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид аль-Зайяни заявил, что "провал резолюции посылает миру неверный сигнал о том, что угрозы международным водным путям могут оставаться безнаказанными".

Следует отметить, что речь идет о крайне "беззубой" резолюции. Первоначально проект резолюции предусматривал разрешение государствам применять для обеспечения судоходства через пролив "все необходимые средства". После возражений России, Китая и Франции всякие упоминания наступательных действий были исключены: текст ограничился "всеми необходимыми оборонительными средствами". Затем резолюция была урезана ещё сильнее: из неё убрали любые ссылки на санкционирование Советом Безопасности как таковое, а действие документа распространялось лишь на сам пролив, без прилегающих вод, включавшихся в предыдущие варианты.

В окончательной версии резолюция лишь "настоятельно призывала" государства координировать "усилия оборонительного характера" для обеспечения безопасности судоходства, включая эскортирование торговых судов, а также требовала от Ирана немедленно прекратить атаки на коммерческие суда.

