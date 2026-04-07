Два гражданина Франции, осужденные за "шпионаж в пользу Израиля", покинули Иран

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти Ирана позволили покинуть страну французским гражданам Сесиль Колер и Жаку Пари, и они находятся по пути на родину. Он выразил благодарность Оману за посреднические усилия.

Колер и Пари, работавшие в Иране учителями, были арестованы в мае 2022 года и осуждены за шпионаж в пользу Израиля. На всем протяжении разбирательства Франция заявляла, что обвинения против них не обоснованы, и речь идет о взятии заложников с целью добиться дипломатических уступок.

Граждане Франции провели в заключении три года. В ноябре 2025 они были выпущены из тюрьмы "Эвин" под залог. Им позволили укрыться во французском посольстве, но не разрешили покинуть Иран.

Иранские власти подтвердили, что их обменяли на удерживаемого во Франции гражданина Исламской республики. Канал France 24 отмечает, что это стало возможным благодаря позиции, занятой официальным Парижем в отношении войны США и Израиля против Ирана.