x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 18:49
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Два гражданина Франции, осужденные за "шпионаж в пользу Израиля", покинули Иран

Франция
Иран
Эмманюэль Макрон
Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 17:25
AP Photo/Thomas Padilla

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти Ирана позволили покинуть страну французским гражданам Сесиль Колер и Жаку Пари, и они находятся по пути на родину. Он выразил благодарность Оману за посреднические усилия.

Колер и Пари, работавшие в Иране учителями, были арестованы в мае 2022 года и осуждены за шпионаж в пользу Израиля. На всем протяжении разбирательства Франция заявляла, что обвинения против них не обоснованы, и речь идет о взятии заложников с целью добиться дипломатических уступок.

Граждане Франции провели в заключении три года. В ноябре 2025 они были выпущены из тюрьмы "Эвин" под залог. Им позволили укрыться во французском посольстве, но не разрешили покинуть Иран.

Иранские власти подтвердили, что их обменяли на удерживаемого во Франции гражданина Исламской республики. Канал France 24 отмечает, что это стало возможным благодаря позиции, занятой официальным Парижем в отношении войны США и Израиля против Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
