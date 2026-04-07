07 апреля 2026
последняя новость: 20:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для судов, находящихся у южного побережья Ливана

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 07 апреля 2026 г., 19:30 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 19:36
AP Photo/Hussein Malla

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на арабском языке предупреждение для судов, находящихся у южного побережья Ливана в связи с готовящимися ударами.

Владельцам судов, стоящих на якоре или находящихся в прибрежных водах в районе между Тиром (Цуром) и мысом Рас-Накура, рекомендуется уйти к северу от Тира.

"Действия "Хизбаллы" представляют опасность для судов в зоне между Тиром и Рас-Накурой, вынуждая Армию обороны Израиля действовать", — говорится в заявлении.

Боевики "Хизбаллы" регулярно предпринимают попытки обстрела израильских военных катеров и судов. 5 апреля они по ошибке выпустили береговую ракету по британскому военному кораблю, находившемуся в 70 милях от побережья Ливана. Причиной атаки была ошибочная идентификация, боевики приняли судно за израильское.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 апреля 2026

"Хизбалла" по ошибке атаковала британский военный корабль, приняв его за израильский
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2026

914-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии