Из Ас-Суэйды эвакуированы десятки иорданцев

Министерство иностранных дел Иордании сообщило об эвакуации 83 иорданских граждан из расположенной на юге Сирии провинции Ас-Суэйда. Автобусы сирийского "Красного полумесяца" вывезли их через пограничный пункт "Насиб-Джабер".

"Операция стала результатом совместных действий с властями Сирии по обеспечению безопасности и своевременного возвращения граждан Иордании", – сообщил пресс-секретарь МИД Суфьян Куда.

На минувшей неделе из Ас-Суэйды, где возобновились столкновения между друзскими ополченцами и сирийской армией, было эвакуировано 112 иорданцев.