Из Ас-Суэйды эвакуированы десятки иорданцев
время публикации: 07 августа 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 11:10
Министерство иностранных дел Иордании сообщило об эвакуации 83 иорданских граждан из расположенной на юге Сирии провинции Ас-Суэйда. Автобусы сирийского "Красного полумесяца" вывезли их через пограничный пункт "Насиб-Джабер".
"Операция стала результатом совместных действий с властями Сирии по обеспечению безопасности и своевременного возвращения граждан Иордании", – сообщил пресс-секретарь МИД Суфьян Куда.
На минувшей неделе из Ас-Суэйды, где возобновились столкновения между друзскими ополченцами и сирийской армией, было эвакуировано 112 иорданцев.