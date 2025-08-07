x
07 августа 2025
|
последняя новость: 16:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 16:35
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Армия Ливана: в Баальбеке были ликвидированы трое наркоторговцев и убийц

Ливан
время публикации: 07 августа 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 15:19
Армия Ливана: в Баальбеке были ликвидированы трое наркоторговцев и убийц
Qab Elias Emergency Services via AP

Ливанская армия сообщила о ликвидации 6 августа в Баальбеке, на востоке страны, трех разыскиваемых наркоторговцев, которые были причастны к убийствам военнослужащих.

В заявлении армии Ливана говорится, что перестрелка произошла, когда военнослужащие преследовали автомобиль, в котором находились трое ливанских граждан, "что привело к их гибели".

"Они были одними из самых разыскиваемых и опасных наркоторговцев", – заявили в армии Ливана. Эти трое были причастны к стрельбе по армейским постам и патрулям, а также к похищениям и ограблениям.

В отношении одного из этих преступников выдано 115 ордеров на арест, и он причастен к похищению гражданина Саудовской Аравии в Бейруте в 2023 году, передает Associate Press.

В X-блоге NOM News ранее сообщалось, что после спецоперации, целью которой были трое разыскиваемых преступников, произошли ожесточённые столкновения между ливанской армией и боевиками из семьи Зайтэр.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 августа 2025

Источники: на востоке Ливана происходят столкновения между ливанской армией и боевиками