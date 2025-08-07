Армия Ливана: в Баальбеке были ликвидированы трое наркоторговцев и убийц

Ливанская армия сообщила о ликвидации 6 августа в Баальбеке, на востоке страны, трех разыскиваемых наркоторговцев, которые были причастны к убийствам военнослужащих.

В заявлении армии Ливана говорится, что перестрелка произошла, когда военнослужащие преследовали автомобиль, в котором находились трое ливанских граждан, "что привело к их гибели".

"Они были одними из самых разыскиваемых и опасных наркоторговцев", – заявили в армии Ливана. Эти трое были причастны к стрельбе по армейским постам и патрулям, а также к похищениям и ограблениям.

В отношении одного из этих преступников выдано 115 ордеров на арест, и он причастен к похищению гражданина Саудовской Аравии в Бейруте в 2023 году, передает Associate Press.

В X-блоге NOM News ранее сообщалось, что после спецоперации, целью которой были трое разыскиваемых преступников, произошли ожесточённые столкновения между ливанской армией и боевиками из семьи Зайтэр.