07 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
07 февраля 2026
Ближний Восток

Виткофф и Кушнер посетили авианосец Abraham Lincoln. СМИ: это послание Ирану

США
Иран
время публикации: 07 февраля 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 19:22
AP Photo/Zachary Pearson

Специальный посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер посетили авианосец Abraham Lincoln в субботу, 7 февраля, на следующее утро после завершения переговоров с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и два региональных источника, знакомых с ситуацией.

Кушнер и Виткофф были приглашены на авианосец командующим CENTCOM адмиралом Брэдом Купером. Официальной целью поездки было выражение благодарности американским военнослужащим в регионе.

Однако, как отмечают СМИ, этот визит служит четким напоминанием о том, что, хотя США и Иран возобновили переговоры, администрация Трампа по-прежнему сохраняет значительное военное присутствие на Ближнем Востоке. Группировка сил была усилена в последние недели, хотя никаких признаков того, что решение о переходе к военным действиям принято, на данный момент нет.

Авианосец Abraham Lincoln, находясь в северной части Аравийского моря, фактически контролирует вход в залив и Оманский залив, оставаясь при этом в открытых океанских водах, что дает ему больше пространства для маневра и безопасности.

Накануне Дональд Трамп заявил журналистам, что США провели "очень хорошие переговоры" с Ираном. "Похоже, Иран хочет заключить сделку. Посмотрим, что это будет за сделка", – сказал президент США на борту Air Force One.

Ближний Восток
