$
Мир

В Греции задержан палестинский активист, прославлявший ХАМАС

ХАМАС
Греция
время публикации: 07 февраля 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 20:04
В Греции задержан палестинский активист, прославлявший ХАМАС
AP Photo/Emilio Morenatti

Источники в ПА сообщают, что власти Греции задержали 35-летнего Мохаммада Хатиба, палестинского активиста, занимающего пост европейского координатора в "Самидун" – в пропалестинской организации "солидарности с палестинскими заключенными".

Согласно сообщению, Хатиб был задержан на Крите по пути на конференцию, посвященную положению заключенных в израильских тюрьмах.

Утверждается, что задержание было произведено "из-за давления со стороны Израиля". В августе прошлого года Бельгия лишила Хатиба статуса беженца после того, как он публично прославлял ХАМАС и оправдывал резню 7 октября.

