07 февраля 2026
Мир

В Судане жертвами военизированной группировки стали более 20 человек

Судан
время публикации: 07 февраля 2026 г., 17:41 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 18:12
В Судане жертвами военизированной группировки стали более 20 человек

В результате атаки беспилотника, спланированной и осуществленной военизированной группировкой "Силами быстрой поддержки" в центральной части Судана, погибли 24 человека, в том числе восемь детей, двое из которых – младенцы. В машине, подвергшейся атаке, находились семьи переселенцев, бежавших от боевых действий в районе Дубейкер.

Еще несколько человек получили ранения и были доставлены на лечение в Рахад, который, как и многие районы региона Кордофан, испытывает острую нехватку медицинских препаратов.

Группа врачей, отслеживающая ход продолжающейся войны в стране, призывает международное сообщество и правозащитные организации "предпринять немедленные действия для защиты гражданского населения и привлечь руководство СБР к ответственности за содеянное".

Со стороны СБР, которые уже около трех лет ведут войну против суданской армии за контроль над страной, оперативных комментариев не поступало.

