В Судане жертвами военизированной группировки стали более 20 человек
В результате атаки беспилотника, спланированной и осуществленной военизированной группировкой "Силами быстрой поддержки" в центральной части Судана, погибли 24 человека, в том числе восемь детей, двое из которых – младенцы. В машине, подвергшейся атаке, находились семьи переселенцев, бежавших от боевых действий в районе Дубейкер.
Еще несколько человек получили ранения и были доставлены на лечение в Рахад, который, как и многие районы региона Кордофан, испытывает острую нехватку медицинских препаратов.
Группа врачей, отслеживающая ход продолжающейся войны в стране, призывает международное сообщество и правозащитные организации "предпринять немедленные действия для защиты гражданского населения и привлечь руководство СБР к ответственности за содеянное".
Со стороны СБР, которые уже около трех лет ведут войну против суданской армии за контроль над страной, оперативных комментариев не поступало.