08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
|
08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран продолжил удары по странам Залива после объявления перемирия

Война с Ираном
Иран
время публикации: 08 апреля 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 19:21
Иран продолжил удары по странам Залива после объявления перемирия
AP

Несмотря на вступившее в силу соглашение о двухнедельном перемирии, Иран продолжает запускать ракеты и беспилотники по странам Персидского залива. Подтверждены атаки по Кувейту, ОАЭ, Бахрейну и Саудовской Аравии.

В Кувейте повреждены нефтяные, энергетические и опреснительные объекты. В Саудовской Аравии атакован нефтепровод East-West, при этом источники в Эр-Рияде утверждают, что объекту не нанесено существенного урона.

Министерство обороны Катара объявило о перехвате семи баллистических ракет и нескольких беспилотников, запущенных из Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
