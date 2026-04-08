Иран продолжил удары по странам Залива после объявления перемирия

Несмотря на вступившее в силу соглашение о двухнедельном перемирии, Иран продолжает запускать ракеты и беспилотники по странам Персидского залива. Подтверждены атаки по Кувейту, ОАЭ, Бахрейну и Саудовской Аравии.

В Кувейте повреждены нефтяные, энергетические и опреснительные объекты. В Саудовской Аравии атакован нефтепровод East-West, при этом источники в Эр-Рияде утверждают, что объекту не нанесено существенного урона.

Министерство обороны Катара объявило о перехвате семи баллистических ракет и нескольких беспилотников, запущенных из Ирана.