Ближний Восток

Ливанские источники: ЦАХАЛ вновь наносит авиаудары в пригородах Бейрута

время публикации: 08 апреля 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 23:20
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанское агентство "Аль-Марказия" сообщило вечером 8 апреля о новых авиаударах, наносимых ЦАХАЛом в южных пригородах Бейрута. На фотографиях, публикуемых агентством, можно увидеть дым, поднимающийся над многоэтажными домами.

ВВС ЦАХАЛа возобновили удары по Дахии вскоре после того, как вице-президент США Джей Вэнс заявил, что "израильтяне предложили проявить в Ливане сдержанность, чтобы не мешать нашим переговорам с Ираном".

