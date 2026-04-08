Ближний Восток

Председатель парламента Ирана: США уже нарушили три из 10 пунктов "рамочного соглашения"

время публикации: 08 апреля 2026 г., 22:08 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 22:08
Председатель парламента Ирана: США уже нарушили три из 10 пунктов "рамочного соглашения"
AP Photo/Eraldo Peres

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил телеканалу CNN, что США нарушили три из десяти пунктов "рамочного соглашения", предложенного Тегераном.

По его словам, США проигнорировали требование о прекращении огня в Ливане, не признали право Тегерана на обогащение урана, и кроме того, атакующий беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

В сообщении CNN отмечается, что редакция обратилась в Белый дом за комментариями, но ответа не получила.

