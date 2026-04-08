Председатель парламента Ирана: США уже нарушили три из 10 пунктов "рамочного соглашения"

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил телеканалу CNN, что США нарушили три из десяти пунктов "рамочного соглашения", предложенного Тегераном.

По его словам, США проигнорировали требование о прекращении огня в Ливане, не признали право Тегерана на обогащение урана, и кроме того, атакующий беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

В сообщении CNN отмечается, что редакция обратилась в Белый дом за комментариями, но ответа не получила.