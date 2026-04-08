Жозеф Аун: "Израиль продолжает резню, нанося по Ливану варварские удары"

Президент Ливана Жозеф Аун резко осудил последние израильские удары по ливанской территории. Он назвал эти удары варварскими и нарушающими международное право, охарактеризовав как "резню".

"Я призываю международное сообщество взять на себя ответственность, прекратить повторяющиеся атаки и обуздать агрессивную политику Израиля, угрожающую региональной безопасности", – сообщил глава государства.

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью PBS, что Ливан не включен в соглашение о прекращении огня с Ираном. "Это из-за "Хизбаллы". Они не включены в сделку. Но мы решим этот вопрос, все нормально", – сказал он.

Отвечая на вопрос, как он относится к продолжающимся ударам Израиля по ливанской группировке, Трамп заявил: "Это часть сделки – все это понимали. Это отдельная стычка".

Полуофициальное иранское агентство Fars сообщило о закрытии Ормузского залива в связи с ударами Израиля по Ливану, которые Тегеран расценивает как грубое нарушение условий соглашения о временном перемирии.

Tasnim, другое иранское агентство, связанное с КСИР, передало, что Тегеран может выйти из соглашений, если израильские атаки в Ливане не прекратятся.