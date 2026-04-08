Иранские источники сообщают: взрывы на НПЗ Лаван после объявления о прекращении огня

Через несколько часов после объявления о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном появились сообщения о взрывах на иранском нефтеперабатывающем заводе на острове Лаван в Персидском заливе.

Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на иранские источники. Причина взрывов неизвестна.

В среду утром, также через несколько часов после объявления перемирия, Иран нанес удары по целям в ОАЭ и Кувейте, используя ударные беспилотники и ракеты. Позднее иранские власти объяснили эти атаки "нападениями на иранские острова и на атаки инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана".