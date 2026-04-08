08 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские источники сообщают: взрывы на НПЗ Лаван после объявления о прекращении огня

Иран
ОАЭ
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 13:53
AP Photo/Francisco Seco

Через несколько часов после объявления о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном появились сообщения о взрывах на иранском нефтеперабатывающем заводе на острове Лаван в Персидском заливе.

Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на иранские источники. Причина взрывов неизвестна.

В среду утром, также через несколько часов после объявления перемирия, Иран нанес удары по целям в ОАЭ и Кувейте, используя ударные беспилотники и ракеты. Позднее иранские власти объяснили эти атаки "нападениями на иранские острова и на атаки инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

40-й день войны "Рычание льва": удары по Израилю из Ирана после заявления Трампа о перемирии