08 апреля 2026
Ближний Восток

"Хизбалла" заявила о приверженности прекращению огня, несмотря на израильские удары

время публикации: 08 апреля 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 11:40
AP Photo/Hussein Malla

Представители шиитской террористической организации "Хизбалла" утверждают, что группировка прекратила атаки на северную часть Израиля и на израильских военнослужащих в Ливане после объявления перемирия в рамках американо-иранского соглашения, сообщает агентство Reuters.

Израиль же подчеркивает, что Ливан не входит в рамки прекращения огня: пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала в среду утром предупреждение для жителей Тира с призывом эвакуироваться за реку Захрани, ливанские источники сообщают об авиаударах в разных районах на юге страны.

После того, как руководство Ирана сообщило о перемирии, представители Ирана объявили также, что в случае, если будет атакована "Хизбалла" в Ливане, Иран вернется к военным действиям, сообщает новостная служба "Кан".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

40-й день войны "Рычание льва": удары по Израилю из Ирана после заявления Трампа о перемирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

ЦАХАЛ сообщает о ночной волне ударов по всему Ирану и о продолжении войны с "Хизбаллой"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

Ливанские источники сообщают об израильских авиаударах на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

ЦАХАЛ анонсировал удары по многоэтажному зданию "Хизбаллы" в Тире