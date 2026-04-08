"Хизбалла" заявила о приверженности прекращению огня, несмотря на израильские удары

Представители шиитской террористической организации "Хизбалла" утверждают, что группировка прекратила атаки на северную часть Израиля и на израильских военнослужащих в Ливане после объявления перемирия в рамках американо-иранского соглашения, сообщает агентство Reuters.

Израиль же подчеркивает, что Ливан не входит в рамки прекращения огня: пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала в среду утром предупреждение для жителей Тира с призывом эвакуироваться за реку Захрани, ливанские источники сообщают об авиаударах в разных районах на юге страны.

После того, как руководство Ирана сообщило о перемирии, представители Ирана объявили также, что в случае, если будет атакована "Хизбалла" в Ливане, Иран вернется к военным действиям, сообщает новостная служба "Кан".