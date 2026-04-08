08 апреля 2026
последняя новость: 22:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Проправительственные демонстрации в Тегеране: "Смерть Америке! Смерть Израилю!"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 21:50 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 21:50
Проправительственные демонстрации в Тегеране: "Смерть Америке! Смерть Израилю!"
AP Photo/Vahid Salemi

Вечером 8 апреля в Тегеране прошли массовые проправительственные митинги. Демонстранты скандировали: "Смерть Америке! Смерть Израилю! Смерть капитулянтам!", а также жгли американские и израильские флаги.

На площади Исламской революции у демонстрантов можно было увидеть портреты верховного лидеры аятоллы Моджтабы Хаменеи.

Агентство AP отмечает, что эти лозунги отразили гнев сторонников жесткой линии, которые готовились к тому, что многие считали "апокалиптической битвой" с США.

Агентство Reuters сообщало, что в разгар боевых действий в Тегеране проходили митинги в поддержку властей. Президент Ирана и министр иностранных дел встречались с демонстрантами. Эти демонстрации поощрялись руководством страны, стремившимся показать, что режим сохраняет контроль и не сломлен войной.

Ближний Восток
