WSJ: Израиль поставили в известность о прекращении огня в последний момент

Израиль был уведомлен о заключении американо-иранского соглашения о прекращении огня с опозданием и выразил недовольство ограниченным объемом консультаций, сообщает Wall Street Journal.

Согласно изданию, президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу незадолго до объявления о сделке. Нетаниягу был вынужден согласиться присоединиться к прекращению огня, однако возразил против включения в него ливанской террористической организации "Хизбалла".