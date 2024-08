США перебросили на Ближний Восток истребители F-22 Raptor для сдерживания Ирана

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 8 августа на военной базе на Ближнем Востоке, в зоне ответственности Centcom, приземлились истребители F-22 Raptor.

В сообщении указывается, что изменения в структуре сил США в регионе производятся с целью снижения вероятности эскалации регионального конфликта со стороны Ирана и его прокси-сил.

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. pic.twitter.com/BuuzbUHu9s