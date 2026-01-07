AP: ходе операции в Венесуэле были ранены семь американских военнослужащих
время публикации: 07 января 2026 г., 05:02 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 05:38
В ходе военной операции США в Венесуэле были ранены семь американских военнослужащих, сообщает Associated Press со ссылкой на Пентагон.
Согласно этому сообщению, семь бойцов получили огнестрельные и осколочные ранения в Каракасе во время операции по захвату Николаса Мадуро и его жены, в ходе которой потребовалась нейтрализация венесуэльских и кубинских сил, обеспечивавших безопасность президента Венесуэлы.
Раненных в Венесуэле доставил из Пуэрто-Рико в Сан-Антонио C-17 Globemaster III ВВС США, используемый в качестве санитарного самолета для эвакуации военнослужащих. Пятеро из пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, двое восстанавливаются в медицинском центре Сан-Антонио в Техасе.
