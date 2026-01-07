CNN: США несколько месяцев контактировали с Делси Родригес и ее братом перед операцией в Каракасе

Американские власти на протяжении нескольких месяцев поддерживали контакты с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом до операции в Каракасе, в ходе которой были захвачены Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, сообщает CNN сообщает со ссылкой на источники, знакомые с закрытым брифингом администрации США для законодателей.

По данным CNN, участники брифинга подчеркивали, что эти контакты рассматривались как попытка побудить венесуэльское руководство "изменить поведение" и не были координацией действий по смещению Мадуро.

При этом госсекретарь США Марко Рубио, по сведениям CNN, называл Делси Родригес более прагматичным партнером, чем Мадуро, с которым Вашингтон теоретически может работать.

Делси Родригес, ставшая исполняющей обязанности президента Венесуэлы после силового смещения Мадуро американцами – один из ключевых представителей чавистского истеблишмента: ранее она занимала посты министра информации и коммуникаций, главы МИД, а затем стала вице-президентом, а также курировала экономический блок и нефтяную сферу. Ее отец – Хорхе Антонио Родригес, левый активист и революционер, один из основателей "Социалистической лиги"; он был арестован в 1976 году по делу о похищении американского бизнесмена Уильяма Нихуса и умер в заключении. Ее брат – Хорхе Родригес занимает должность председателя парламента – Национальной ассамблеи Венесуэлы.