Посольство США в ОАЭ рекомендует американским гражданам избегать мест, связанных с Израилем
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 17:50
Посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах рекомендует американским гражданам избегать мест, связанных с иудаизмом или Израилем, в том числе синагоги.
В сообщении посольства говорится, что оно располагает разведданными о том, что некоторые террористические группы стремятся "отомстить израильтянам" на территории ОАЭ.