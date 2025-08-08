Посольство США в ОАЭ рекомендует американским гражданам избегать мест, связанных с Израилем

Посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах рекомендует американским гражданам избегать мест, связанных с иудаизмом или Израилем, в том числе синагоги.

В сообщении посольства говорится, что оно располагает разведданными о том, что некоторые террористические группы стремятся "отомстить израильтянам" на территории ОАЭ.