Махмуд Аббас: решение Израиля взять под контроль Газу – это преступление
время публикации: 08 августа 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 16:20
Председатель ПА Махмуд Аббас провел беседы с королем Иордании Абдаллой и президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых заявил, что решение кабинета министров Израиля "взять под контроль Газу – это новое преступление, совепшаемое в дополнение к нарушениям на Западном берегу".
Он также подчеркнул, что "полон решимости продолжать политическую борьбу на всех уровнях, включая обращение в Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств".
