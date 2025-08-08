Махмуд Аббас: решение Израиля взять под контроль Газу – это преступление

Председатель ПА Махмуд Аббас провел беседы с королем Иордании Абдаллой и президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых заявил, что решение кабинета министров Израиля "взять под контроль Газу – это новое преступление, совепшаемое в дополнение к нарушениям на Западном берегу".

Он также подчеркнул, что "полон решимости продолжать политическую борьбу на всех уровнях, включая обращение в Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств".